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"إضافة فنية كبيرة".. قائد صنداونز يمدح عودة نجم الفريق أمام الأهلي

03:26 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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كتب- محمد خيري:

أثنى دينيس أونيانجو، حارس مرمى وقائد فريق صنداونز الجنوب أفريقي، على عودة نجم الفريق ثيمبا زواني للمشاركة في المباريات، مرة أخرى بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويستعد فريق صنداونز لمواجهة الأهلي، في السابعة مساء بعد غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أونيانجو في تصريحات لصحيفة "KICKOFF" الجنوب أفريقية: "بالطبع من الرائع عودة زواني إلى الملعب بعد غياب طويل، فهو لاعب مؤثر للغاية في تشكيلتنا وإضافة قوية لنا"

وأوضح: "نأمل جميعنا في استعادة زواني للياقته البدنية الكاملة قبل لقاء الإياب، لما يمثله من قيمة فنية كبيرة، علاوة على أهمية دعمه للفريق في المباريات المقبلة من الموسم".

جدير بالذكر، أن زواني شارك كبديل في الدقيقة 70، من مباراة الذهاب، أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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