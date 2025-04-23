أحمد بلال: "مشاركة معلول أمام صن داونز ستعتمد على طريقة اللعب"

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، عن اللاعب الأنسب لشغل مركز الظهير الأيسر ضد صن داونز، في المباراة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد بلال في تصريحات خاصة لمصراوي: "علي معلول أو مصطفى العش، الفكرة ليس في اللاعب، أنما طريقة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، هل سيلعب بنفس طريقة مباراة الذهاب، أم سيعود لطريقته المعتادة لأنه يلعب على ملعبه ووسط جمهوره".

وأوضح: "العش ظهر في المباراة السابقة بشكل جيد، لأنه كان يلعب كمساك ثان، وكان هناك من "يغطيه"، ولم يكن مطلوب منه أن يقوم بالدور الهجومي بشكل جيد، فظهر بأداء معقول".

واختتم أحمد بلال: "في مباراة العودة سيكون الأمر معتمدا على طريقة اللعب هل ستكون 5-4-1 مثل المباراة السابقة أم الطريقة المعتادة 4-3-3، وهناك سيظهر كيف سيغلق كولر المساحات".

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