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أحمد بلال يحلل لمصراوي نقاط قوة الأهلي ضد صن داونز

03:12 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    أحمد بلال
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، نقاط القوة التي يمكن أن يلعب عليها الأهلي في مباراة صن دوانز، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفا على الأهلي، في السابعة مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد بلال في تصريحات خاصة لمصراوي: "نقاط القوة التي يمتلكها الأهلي تكمن في اللعب الجماعي والهجمات المرتدة السريعة، كما أنه يمكن أن يستفيد من المساحات ما بين "المساكين والباك العكسي".

وشدد: "يجب تضييق المساحات طوال المباراة واللعب في 40 متر، الأمر يمكن أن كولر ليس عليه الاستعجال على الفوز، لأنه لم يتعرض للهزيمة في الذهاب، المباراة انتهت بالتعادل، لهذا يجب أن يقوم بتقسيم المباراة، ما بين ضغط عالي وتقفيل مساحات واستحواذ، حتى يتم استدراج الخصم وعندما تظهر المساحة يتم العمل عليها".

واختتم أحمد بلال: "الأهلي يمتلك لاعبين لديهم سريعات، مثل إمام عاشور وبن شرقي، كما أن جراديشار لاعب جيد ومحطة، لدينا لاعبين يمكنهم التسجيل".

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الأهلي وصن داونز أحمد بلال نقاط قوة الأهلي أمام صن داونز
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