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"جاهز لسحقه وسحر زواني".. كيف تناولت المواقع الجنوب أفريقية استعدادات صن داونز لمباراة الأهلي؟

03:04 م الأربعاء 23 أبريل 2025

فريق الأهلي

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كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، ضيفا على الأهلي، في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتناولت المواقع الجنوب أفريقية، استعدادات جنوب أفريقيا لمواجهة الأهلي في القاهرة، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

تعليق موقع Africanfootball على استعدادات صن داونز لمباراة الأهلي

ذكر موقع "Africanfootball" الجنوب أفريقي، أن "كاردوسو جاهز لسحق الأهلي في القاهرة"، وتناول تصريحات مدرب صن داونز، بأنهم يسجلون في مباراة الذهاب، لكنهم مستعدون لمباراة الثانية، كما أنهم قادرون على حسم المباراة في القاهرة.

تعليق موقع news24 على استعدادات صن داونز لمباراة الأهلي

قال موقع "news24"، إن صن داونز يواجه مهمة صعبة في القاهرة، وإن الثنائي أفضل فريقين في أفريقيا، إلا أن أحدهما سيصل إلى النهائي والآخر سيغيب.

تعليق IOL على استعدادات صن داونز لمواجهة الأهلي

تناول موقع " IOL"، استعدادات صن داونز لمواجهة الأهلي، وذكر أن الجنوب أفريقي يتطلع إلى سحر ثيمبا زواني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال، إن أبطال جنوب أفريقيا يتطلعون إلى إضافة نجمة ثانية فوق شعار ناديهم، إلا أنهم بحاجة إلى بعض الشرارة السحرية للتغلب على فريق الشياطين الحمر الذي يسعى إلى حكم القارة للمرة الثالثة على التوالي وهو أمر غير مسبوق.

ويرى أن الحل سيكون عند زواني، اللاعب الذي غاب لمدة سبعة أشهر بسبب الإصابة، ويحتاج الوقت لاستعادة لياقته البدنية، إلا أن موهبته وذكائه الكروي وخبرته سيكونوا في لقاء الإياب.

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نادي صن داونز مباراة الأهلي دوري أبطال أفريقيا
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