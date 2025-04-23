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"شرط للمشاركة".. مصدر يكشف موقف شيكابالا من مواجهة المصري

02:35 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (2)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (1)
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك اقتراب غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، القائد فريق عن المباراة المقبلة أمام المصري في بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن شيكابالا مازال يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، أنه سيتم حسم موقف شيكابالا النهائي من المشاركة، في مباراة المصري، وفقًا لاختبار طبي سيخضع له اللاعب قبل معسكر برج العرب".

واختتم تصريحاته: "لن يُشارك شيكابالا في أي مباراة إلا بعد تعافيه الكامل، حفاظًا على سلامته وتجهيزه للمرحلة المقبلة من الموسم".

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