"الإعادة أم خصم نقاط الأهلي؟".. لجنة التظلمات تحسم مصير مباراة القمة

كتب- محمد خيري:

تحسم لجنة التظلمات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي رفض حضورها الفريق الأحمر، بسبب عدم وجود حكم أجنبي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن لجنة التظلمات سوف تعقد اجتماعا مساء اليوم، لبحث مصير القرار النهائي الخاص بالمباراة، بعدما أعلنت رابطة الأندية اعتبار الأهلي خاسرا لانسحابه دون خصم ثلاث نقاط أخرى.

وأوضح المصدر، أنه ما تردد خلال الساعات الماضية، عن إعادة المباراة، عار تماما من الصحة، خاصة وأن اللجنة لم تصدر أي قرارات، وفي انتظار اجتماع اليوم للبت في الأمر.

وكان ناديي الزمالك وبيراميدز، رفضوا قرار رابطة الأندية، بعدم خصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي، وتم التوجه إلى لجنة الاستئناف، قبل اللجوء للمحكمة الرياضية.

ويحتل فريق بيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 44 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 40 نقطة، وفي المركز الثالث الزمالك برصيد 38 نقطة.