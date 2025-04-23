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"نعلم الصعوبة".. الغندور يكشف خطة الزمالك لضم لاعب بيراميدز

01:01 م الأربعاء 23 أبريل 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولي نادي الزمالك يخططون لضم مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يرغب مسؤولي نادي فى تدعيم مركز خط الوسط بلاعب وسط قوي يكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل".

وأضاف: "استفسر مسؤولي نادي الزمالك عبر وسطاء عن عقد لاشين مع بيراميدز تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية مع ناديه".

واختتم: "يعلم مسؤولو نادى الزمالك صعوبة تفريط نادي بيراميدز في أى لاعب خلال الفترة الحالية ولكن يراهن مسؤولي القلعة البيضاء على استطلاع رغبة اللاعب في الانضمام إلى الفريق".

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بيراميدز فريق الزمالك نادي الزمالك لاعب بيراميدز مهند لاشين
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