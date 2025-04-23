"بديل زيزو وثنائي الوسط".. بيسيرو يستعيد القوة الضاربة للزمالك

كتب- محمد خيري:

يستعيد الفريق الأول لنادي الزمالك، خدمات ثلاثي الفريق خلال المرحلة الحاسمة، لبطولة الدوري المصري الممتاز، بداية من المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الزمالك من العديد من الغيابات في صفوف الفريق، على رأسها أحمد سيد زيزو، الذي انقطع عن التدريبات، في ظل رفضه تجديد عقده، والاقتراب من الانتقال للنادي الأهلي.

وتأكد عودة ثلاثي الفريق ناصر ماهر وأحمد حمدي وأحمد الجفالي، لتدعيم صفوف الفريق، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو في المباريات الهامة المقبلة في بطولة الدوري المصري، ونهائي الكأس أمام بيراميدز.

ويعد التونسي أحمد الجفالي، هو البديل المنتظر، لأحمد سيد زيزو، في مركز الجناح الأيمن، بينما تكتمل القوة الضاربة بعودة أحمد حمدي بعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بينما ناصر ماهر تم إيقافه في المباراة الماضية بقرار من الجهاز الفني بسبب رفضه الجلوس احتياطيا في مواجهة حرس الحدود بالدوري.

وشهدت الفترة الماضية، غياب أحمد الجفالي، في فترة حوالي شهر ونصف، بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة إنبي في بطولة يالدوري.