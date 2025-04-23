الشناوي أم تريزيجيه.. من يحمل شارة قيادة الأهلي في كأس العالم؟

كتبت-هند عواد:

يستعد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي المعار إلى الريان القطري، للعودة إلى صفوف النادي الأهلي من جديد، بعد 9 سنوات.

وأعلن الأهلي، في يناير الماضي، التعاقد مع تريزيجيه، لمدة 5 سنوات تبدأ عقب نهاية الموسم الحالي.

وبدأ تريزيجيه مسيرته ضمن صفوف الناشئين بالنادي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2012، ورحل عن الفريق في يوليو 2016 للاحتراف الخارجي.

من يحمل شارة قيادة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

مع عودة تريزيجيه إلى النادي الأهلي، يختلف ترتيب شارة قيادة النادي الأهلي، إذ أن اللاعب خاض أول مباراة بالقميص الأحمر يوم 22 يوليو عام 2012، وكانت ضد الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، قائد الفريق الحالي، إذ أن آخر مباراة لعبها مع الأحمر يوم 6 مايو 2008، ضد إنبي.

ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، يصبح ترتيب قادة الأهلي في كأس العالم كالآتي:

محمد الشناوي: 6 مايو 2008

رامي ربيعة: 21 ديسمبر 2010

تريزيجيه: 22 يوليو 2012

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