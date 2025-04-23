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من يستحق العبور نحو المجد؟.. الشوالي يعلن التعليق على مباراة الأهلي وصنداونز

11:55 ص الأربعاء 23 أبريل 2025
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كتب- محمد خيري:

أعلن المعلق التونسي عصام الشوالي، التعليق على مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي المقبلة، في إياب نصف نهائي، بطولة دوري أبطال أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وصنداونز، يوم الجمعة المقبلة، في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، حيث انتهت مباراة الذهاب في بريتوريا بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكتب عصام الشوالي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في ليلة إفريقية واعدة تُحبس فيها الأنفاس، يوم الجمعة ان شاء الله يلتقي الأهلي المصري بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "هي ليست مجرد مباراة، بل صراع كروي بين تاريخ عريق يبحث عن المجد القاري للمرة الثالثة عشرة، وطموح متجدّد يسعى لإثبات الهيمنة على خارطة الكرة الإفريقية على أرضية استاد القاهرة".

وأكمل: "وبين هتافات الجماهير الحمراء التي لن ترضى إلا باللقب يدخل الأهلي .. اللقاء بثقل الخبرة والإصرار والروح".

وأتم تصريحاته: "فيما يحل صن داونز ضيفًا شجاعًا لا يخشى التحديات كما يعرف جيدًا صعوبة المواجهة في معقل المارد الأحمر.. مواجهة واعدة و مثيرة … عنوانها: من يستحق العبور نحو المجد نلتقي يوم الجمعة باذن الله".

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