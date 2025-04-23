"متوصلش لكده".. شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويستشهد بما فعله عمرو أديب

كتب- محمد خيري:

فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على الكرواتي ماركوس ماركيس مدرب حراس سد فريق الزمالك، الذي رحل أمس، وأثار الجدل برسالة غامضة.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "امبارح فوجئنا بالكرواتي ماركوس ماركيس مدرب حراس مرمى يد الزمالك، عمل رسالة مع واحد وقال ده أهلاوي وده ساعدني وأنا هكشف الزمالك".

أضاف: "الناس طبعا راحت مع الهيصة بس فيه حاجات مينفعش لأن دي ضد بلدك، ومش مطلوب ده، وبصراحة عجبني رد نادي الزمالك، لأن الراجل كتب لما أبقى في أمان أنا وعائلتي هكشف عن كل حاجة".

أكمل: "أنا بقوله أمان أيه اللي انت بتتكلم عليه؟.. مصر بلد الأمان، والزمالك وضح كل حاجة، وقال الراجل فسخ عقده بالتراضي وتم تسوية مستحقاته".

وتابع: "الزمالك وضح أن المدرب كان عاوز يسافر بدري ودي تكلفة زيادة على النادي طالبوه بتحملها لأن ده طلبه، وهو لم يحضر مباراة الديربي، أمام الأهلي وتم توقيع عقوبة مالية عليه".

واختتم تصريحاته: "يا جماعة التنافس ميوصلناش لكده، لازم نكون عاقلين، يعني أنا وعمرو أديب عمالين نضحك ونهزر، لأننا أصدقاء، لكن لا تدخل في أمن مصر لما مدرب يقول لما أكون أنا وعائلتي بأمان، يعني الزمالك كان خطفه مثلا؟".