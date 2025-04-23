هل يرحل أحمد حسام عن الزمالك؟ التفاصيل كاملة

كتب- محمد خيري:

كشف خالد الغندور حقيقة رحيل أحمد حسام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض عن طريق الإعارة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتعاقد الزمالك مع أحمد حسام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الجونة بعقد لمدة 4 سنوات.

وأوضح خالد الغندور في برنامجه ستاد المحور: "مصدر مقرب من أحمد حسام أكد أن اللاعب مستمر مع الفريق ولم يتم طرح فكرة إعارته، لأي فريق في الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور على لسان المصدر، أن أحمد حسام سيحصل على فرصته مع فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغوط المباريات التي عانى منه الأبيض في الفترة الماضية.

وأختتم تصريحاته: "أحمد حسام وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف في يناير الماضي، ولم يحصل على فرصته كاملة حتى الآن".