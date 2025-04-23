كيف يجهز الأهلي تريزيجيه للمشاركة في كأس العالم للأندية؟

كتبت-هند عواد:

تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي، لإنهاء إجراءات استخراج تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، لمحمود تريزيجيه لاعب الفريق.

وقال محمد ثابت المتحدث عن قطاع الكرة في الأهلي في تصريحات عبر قناة النادي: "نحاول الترتيب مع الريان القطري بشأن استخراج تأشيرة الولايات المتحدة لـ تريزيجيه ليكون في الموعد مع الفريق في كأس العالم للأندية".

الأهلي يتعاقد مع تريزيجيه

أعلن النادي الأهلي، في يناير الماضي، التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي المعار إلى الريان القطري، لمدة 5 سنوات تبدأ عقب نهاية الموسم الحالي.

مجموعة الأهلي في كأس العالم

يشارك الأهلي في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

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