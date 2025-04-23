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مصدر: الأهلي يجدد عقد ياسر إبراهيم لموسمين.. ووعد خاص للاعب

12:53 ص الأربعاء 23 أبريل 2025
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    ياسر إبراهيم ومحمد هاني من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم وزوجته
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    ياسر إبراهيم 1 (1)
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    ياسر إبراهيم
  • عرض 14 صورة
    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم 1
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    ياسر إبراهيم مع الأهلي
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    ياسر إبراهيم من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
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    ياسر إبراهيم مع كأس أفريقيا
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    ياسر إبراهيم في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
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    ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي
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    ياسر إبراهيم مع الأهلي
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كتب - مراسل مصراوي:

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات تجديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين مقبلين.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الأهلي نجح في تجديد تعاقد ياسر إبراهيم قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن ياسر جدد عقده لمدة موسمين بعد وعد صريح من إدارة الكرة بالنادي الأهلي بالسماح وتسهيل إعارته لمدة موسم بعد كأس العالم للأندية حال وصول عرض رسمي.

واختتم المصدر أن المارد الأحمر لن يمانع في إعارة ياسر تقديرا لإخلاصه وتفانيه مع الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء قادما من سموحه عام 2019، حيث لم يسبق أن افتعل أي مشكلة.

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ياسر إبراهيم الأهلي تجديد عقد ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم لاعب الأهلي
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