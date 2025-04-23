مصدر: الأهلي يجدد عقد ياسر إبراهيم لموسمين.. ووعد خاص للاعب

كتب - مراسل مصراوي:

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات تجديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين مقبلين.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الأهلي نجح في تجديد تعاقد ياسر إبراهيم قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن ياسر جدد عقده لمدة موسمين بعد وعد صريح من إدارة الكرة بالنادي الأهلي بالسماح وتسهيل إعارته لمدة موسم بعد كأس العالم للأندية حال وصول عرض رسمي.

واختتم المصدر أن المارد الأحمر لن يمانع في إعارة ياسر تقديرا لإخلاصه وتفانيه مع الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء قادما من سموحه عام 2019، حيث لم يسبق أن افتعل أي مشكلة.