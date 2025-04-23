جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، الكثير من المباريات المهمة في الدوريات الـ5 الكبرى، بجانب كأس عاصمة مصر.

ويلاقي إنتر ميلان نظيره إي سي ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بينما يواجه ريال مدريد منافسه خيتافي في الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد كريستال بالاس - 9 مساء - beIN SPORTS HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو ضد لاس بالماس - 7 مساء - beIN SPORTS HD 3

سيلتا فيجو ضد فياريال - 7 مساء - beIN SPORTS HD 2

خيتافي ضد ريال مدريد - 9.30 مساء - beIN SPORTS HD 3

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسييداد - 9.30 مساء - beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد أودينيزي - 6.30 مساء

كالياري ضد فيورنتينا - 6.30 مساء

بارما ضد يوفنتوس - 6.30 مساء

لاتسيو ضد جنوى - 6.30 مساء

مواعيد مباريات دوري روشن

الرياض ضد الفتح - 5.55 مساء - SSC Extra 1 HD

الخلود ضد الأخدود - 6.10 مساء - SSC Extra 2 HD

الخليج ضد القادسية - 8 مساء - SSC 1 HD

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

إنتر ميلان ضد إي سي ميلان - 9 مساء - AD Sports Premium 1