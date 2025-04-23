هل بدأ الزمالك الرد على رحيل زيزو المنتظر للأهلي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يبدو أن الانتقال المنتظر لنجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو لصفوف الأهلي عقب نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء لن يمر مرور الكرام بالنسبة لمسؤولي الأخير.

أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في الزمالك قال خلال تصريحات إعلامية سابقة له أن ناديه لديه شيكات مفتوحة لضم لاعبي الأهلي ردًا على ما يثار عن رغبة مسؤولي القلعة الحمراء في ضم لاعبين من ناديه.

ويبدو أن مسؤولي الزمالك قد بدأوا ينفذوا خطتهم للرد على نظرائهم في الأهلي؛ إذ أوضح مصدر مسؤول بالقلعة البيضاء في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، اقترابهم من ضم لاعب كرة السلة الأمريكي السابق بصفوف الأهلي كيني هايز.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي عصر اليوم الثلاثاء أن الأمور اقتربت على الحسم ويتبقى بعد ذلك تسجيل اللاعب بقائمة الفريق على أن يتواجد بعد ذلك بمصر.

الأمر لم يتوقف عند نجم سابق بصفوف الأهلي لم يستمر لرغبة الجهاز الفني حينها في تدعيم مركز آخر بلاعب محترف بل ارتبط اسم أكثر من لاعب بصفوف النادي الأهلي أو كان قد سبق وارتدى قميصه بمفاوضات مع مسؤولي الزمالك.

ميدو نفسه سبق وخرج معلناً طلب لاعبين اثنين من النادي الأهلي الجلوس معه لتوقيع العقود لصالح القلعة البيضاء.

مصدر مسؤول بالزمالك قال في وقت سابق لمصراوي إن لديهم اتفاق مبدئي مع محمد شريف لاعب الخليج السعودي الذي انضم قادمًا من الأهلي لضمه بداية من الموسم الجديد بعد الاتفاق على أغلب البنود المالية، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي على عقود انضمامه لصفوف الأبيض ولكن الصفقة ربما لم تتم إذا كان هناك خيارات أفضل.

الزمالك كذلك ارتبط اسمه بمنافسة الأهلي في التعاقد مع الجناح الأيسر السويسري ديريك كوتيسا؛ إذ يكثف مسؤولو القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية مفاوضاتهم مع اللاعب لتعزيز صفوفهم به.

وما سبق قد يكون مقدمات لفترات انتقالات مقبلة تشهد منافسة شرسة بين إدارتي الناديين في حسم الصفقات.