"علبة حلاوة ومساعدة مشجع أهلاوي".. أزمات المدربين الأجانب داخل الزمالك

كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة للزمالك مع الكرواتي ماركو ماركيس مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وإعلان فسخ التعاقد بين الطرفين. إلا أن الكرواتي أثار الجدل بمنشور عبر "إنستجرام"، وكتب: "أشكر هذا الرجل على مساعدته لي ولعائلتي على الوصول بسلام لكرواتيا رغم كونه مشجعًا للأهلي، عندما أتأكد من أن عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك".

وأعادت المنشور الأذهان إلى سلسلة من الأزمات لمدربين سابقين في الزمالك، منهم رحل بسبب خلافات مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور، والآخر رحل لظروف شخصية.

ميتشو

رحل ميتشو عن الزمالك في ديسمبر 2019، بعد أقل من 5 أشهر مع الفريق، بسبب تراجع النتائج، لكن شهد رحيله واقعة غريبة، بإخباره للاعبين أنه مصابا بمرض السرطان في أحد الاجتماعات الفنية.

وكانت هذه الواقعة قبل مباراة مازيمبي في مجموعات دوري أبطال افريقيا، واتضح بعدها أن الأمر غير صحيح، وعندما تواصل معه أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بالفريق أخبره بأن اللاعبين فهموه بشكل خاطئ.

فيريرا

كان البرتغالي جيسوالدو فيريرا من ضمن أبرز المدربين الذين تولوا قيادة الأبيض، وترك بصمة مع جماهير الفريق، بعدما حقق الثنائية الدوري والكأس عام 2025، إلا أن خسارة السوبر لصالح الأهلي، كانت بداية الصدام مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

وقرر بعدها فيريرا دفع الشرط الجزائي والرحيل عن الزمالك، وكتب رسالته للجماهير: "كما تعرفون ولشهور كثيرة ورئيس النادي يقاتل من أجل أن أرحل وحاول كثيراً التدخل في عملي الفني، وأخيراً توقف عن سداد مستحقاتي أنا و جهازي المعاون منذ ثلاثة أشهر، من المستحيل أن تبقى بناد ورئيسه لا يريدك ويتحدث عنك دائماً بشكل سيء من وراء ظهرك".

باتشيكو

قبل تولى فيريرا لتدريب الزمالك، كان باتشيكو يقود الأبيض، إلا أنه بعد 73 يوما قرر الرحيل عن الأبيض بشكل مفاجئ.

وبعد رحيله انتقده مرتضى منصور رئيس الزمالك آنذاك، واتهمه بـ"النصب"، وقال إنه طلب الحصول على 3 أشهر كمقدم تعاقد بحجة مرض زوجته ثم ترك الفريق، كما أنه عقد معه جلسة صلح وحصل المدرب على حلاوة المولد وهرب صباح اليوم التالي.

أوجوستو إيناسيو

تولى إيناسيو تدريب الزمالك عام 2017، وقاد الفريق في 20 لقاء، إلا طوال فترته داخل القلعة البيضاء لم تخلو علاقته بمرتضى منصور من الأزمات.

وقال المدرب في تصريحات سابقة: "لم يجلس مسؤول من مجلس الإدارة معي بسبب الخوف من الشرط الجزائي في عقدي، وأخبرهم أن هذا الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لي، وجاهز للرحيل بدون صعوبة، والمحيطين بمرتضى منصور يوافقونه على كل شيء، حتى إذا قال على "كوكاكولا" إنها "بيبسي" الجميع سيقول نعم".

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