هل يوافق الزمالك على شرط زيزو للعودة؟

مازالت أزمة نادي الزمالك ولاعبه أحمد سيد زيزو، تسيطر على الشارع الرياضي المصري، في ظل اقتراب اللاعب بشدة من الرحيل والانضمام للنادي الأهلي.

زيزو انقطع عن تدريبات نادي الزمالك، منذ الاستبعاد من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويجهز نادي الزمالك شكوى ضده لتقديمها إلى اتحاد الكرة المصري.

نادي الزمالك قرر مؤخرا تحويل زيزو للتحقيق، بسبب التصريحات الكاذبة ضد مسئولي النادي بشأن ملف تجديد عقده، وأيضا للتحدث بدون إذن مدير الكرة، ولكن اللاعب رفض التواجد في موعد التحقيق يوم السبت الماضي.

الزمالك يحدد موعد جديد للتحقيق مع زيزو

وحدد نادي الزمالك موعدا جديدا للتحقيق مع أحمد سيد زيزو، بعد تخلفه عن الموعد السابق، واستمر في انقطاعه عن الحضور للنادي.

وأخطر نادي الزمالك، زيزو بشكل رسمي، في العناوين المتاحة، بالحضور إلى النادي يوم الأحد المقبل 27 أبريل، للخضوع لجلسة التحقيق فيما بدر منه خلال الأيام الماضية.

هل يوافق الزمالك على شرط زيزو؟

وفي المقابل، كشف مصدر مقرب من اللاعب، أنه لا يمانع في التواجد داخل النادي، وحضور جلسة التحقيق والعودة أيضا إلى التدريبات مع الفريق لحين انتهاء عقده.

وأوضح المصدر، أنه اللاعب اشترط، تأمينه من قبل النادي قبل الموافقة على الحضور، وإصدار مجلس الإدارة بيانا رسميا، يؤكد خلاله الحفاظ على سلامته من أي عنف جماهيري يواجهه.