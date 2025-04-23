"نفس سيناريو معلول".. مصير غامض يواجه محترف الزمالك

مصير غامض يواجه التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، بعدما تعرض للإصابة في الفترة الماضية بقطع في الرباط الصليبي، مع اقتراب نهاية عقده مع الأبيض.

وينتهي عقد "المثلوثي"، مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل بعد نهاية الموسم بشكل مجاني.

وخضع المثلوثي لجراحة الرباط الصليبي، بنجاح في ألمانيا خلال الفترة الماضية، ويخوض في الفترة الحالية فترة تأهيل من أجل العودة مرة أخرى للملاعب.

بطولات حمزة المثلوثي مع الزمالك

حقق حمزة المثلوثي 5 بطولات مع الزمالك، منذ عام 2020، جاءت كالآتي:

الدوري المصري – 2020/2021 – 2021/2022

كأس السوبر المصري – 2020/2021

كأس السوبر الأفريقي – 2024-2025

كأس الكونفدرالية الأفريقية – 2023-2024

مصير غامض يواجه المثلوثي مع الزمالك

وتعد أزمة المثلوثي مع الزمالك مشابهة لمواطنه علي معلول مع الأهلي في الموسم الماضي، بعدما تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس قبل أيام قليلة من انتهاء عقده مع الأحمر، وتم التجديد له لمدة موسم، في ظل تاريخه الكبير مع القلعة الحمراء.

وهناك اتجاهين لدى مجلس الإدارة بشأن التونسي حمزة المثلوثي في ظل انتهاء عقده واقترابه من العودة من جديد للملاعب، الأولى هي التجديد لمدة موسم واحد فقط تعويضا عن إصابته الاخيرة مع الفريق وصعوبة الانتقال لنادي أخرى حاليا وهو بعيد عن الملعب.

والاتجاه الثاني من نادي الزمالك، عدم تجديد عقد اللاعب، وتوجيه الشكر له في ظل صعوبة قيده وسط عدد الأجانب في الخطوط الخلفية وأيضا مع تجديد عقد الونش مؤخرا