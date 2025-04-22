واقعة غريبة مع الزمالك.. مسيرة وأرقام أحمد جعفر قبل اعتزاله

كتبت-هند عواد:

قال أحمد جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، لمصراوي، إنه قرر اعتزال كرة القدم وتولى تدريب فريق دياموند الذي يلعب في القسم الثاني.

أحمد جعفر يعلن اعتزاله برسالة مؤثرة

كتب أحمد جعفر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، على مدار 26 عامًا، عشت أجمل لحظات حياتي داخل المستطيل الأخضر كلاعب كرة قدم محترف. سنوات صنعت فيها مع زملائي لحظات فخر وانتصارات ستبقى محفورة في الذاكرة، واليوم، أعلن عن اتخاذي قرارًا صعبًا ولكنه حتمي اعتزال لعب كرة القدم".

وأضاف: "لقد تشرفت بتمثيل العديد من الأندية العريقة، ولكن يبقى لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة مكانة خاصة في قلبي. معهم عشت أزهى فترات مسيرتي، وتقاسمت فرحة الألقاب والنجاحات، وشعرت بدعمهم وحبهم الغامر الذي احتضنني في كل خطوة، لن أنسى أبدًا تلك اللحظات العظيمة التي جمعتنا، وستظل ذكراها يضيء حياتي، في هذا المقام، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من آمن بي وساندني طوال هذه المسيرة".

واختتم جعفر: "شكرًا لكل مدرب تولى مسؤولية تطويري في قطاعات الناشئين وجميع المراحل العمرية. شكرًا لجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في كل الأندية والمنتخبات الوطنية التي خدمت تحت لوائها، شكرًا لكل من وقف بجانبي ودعمني بكلمة طيبة أو تشجيع صادق، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا. لكم في قلبي محبة وتقدير لا يوصفان، أسألكم الدعاء والتوفيق في خطواتي القادمة بإذن الله".

مسيرة أحمد جعفر

أحمد جعفر صاحب الـ39 عاما (ولد يوم 21 ديسمبر 1985)، بدأ مسيرته في المصرية للاتصالات عام 2008، وبعد عام واحد وبالتحديد في يوليو 2009، حدثت نقلة في مسيرته بانضمامه إلى الزمالك.

واستمر جعفر مع الزمالك حتى يوليو 2014، عندما انتقل إلى إنبي ومن ثم إلى بتروجيت، قبل العودة مرة أخرى إلى القلعة البيضاء في يوليو 2016، وبعد موسم واحد رحل عن الزمالك دون عودة.

ومنذ عام 2017، تنقل بين عدة أندية، بداية من بتروجيت ثم طلائع الجيش ثم الترسانة ثم مسار ثم زد ثم زمالك الشارقة الإماراتي، حتى حط به الرحال في دياموند في القسم الرابع.

وخلال عام واحد فقط، قاد جعفر دياموند إلى القسم الثالث، متصدرا لقائمة هدافي الفريق، وفي العام التالي صعد إلى القسم الثاني، وحاليا تولى تدريب الفريق ليخوض مهمة جديدة بحثا عن الصعود إلى القسم الأول.

أرقام أحمد جعفر مع الزمالك

لعب أحمد جعفر 140 مباراة مع الزمالك، وساهم في 60 هدفا مع الأبيض (سجل 42 هدفا وصنع 18 آخرين).

وحقق جعفر 3 ألقاب مع الزمالك خلال فترتين، وهذه الألقاب هي، كأس مصر 2012-13، كأس مصر 2013-14، كأس مصر 2015-16، وحصل على جائزة هداف البطولة في موسم 2012-13.

وخلال مسيرة جعفر مع الزمالك، قام اللاعب بتصرف غريب في مباراة فيتا كلوب بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، إذ أنه بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد خلع قميصه ورفض استكمال المباراة وطالب بإجراء تبديل.

وجاء تصرف جعفر بسبب هتافات جماهير الزمالك ضده طوال المباراة بعد إهداره لأكثر من فرصة، إلا أنه استكمل اللقاء حتى النهاية.

أحمد جعفر مع منتخب مصر

انضم أحمد جعفر لمنتخب مصر للمرة الأولى، يوم 22 مارس 2013، ولعب 4 مباريات مع الفراعنة، 3 مواجهات في تصفيات كأس العالم ومباراة ودية.

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