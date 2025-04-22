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فوز برشلونة والسيتي.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء 22 أبريل

11:24 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

برشلونة ضد ريال مايوركا

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كتب - محمد القرش:

شهدت المباريات التي أقيمت يوم الثلاثاء 18 يناير 2025، العديد من الأهداف والإثارة في عدد من الدوريات الـ5 الكبرى، بجاب الدوريات العربية.

وفاز مانشستر سيتي على أستون فيلا بثنائية مقابل هدف في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، بينما انتصر برشلونة على نظيره ريال مايوركا بهدف دون رد.

نتائج مباريات اليوم

كأس الرابطة المصري

إنبي ضد حرس الحدود - (2-0)

الدوري الإسباني

فالنسيا ضد إسبانيول - (1-1)

برشلونة ضد ريال مايوركا - (1-0)

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا - (2-1)

الدوري السعودي

ضمك ضد النصر - (2-3)

الوحدة ضد الأهلي - (2-3)

الدوري الفرنسي

نانت ضد باريس سان جيرمان - (1-1)

الدوري الإماراتي

الشارقة ضد عجمان - (4-0)

العروبة ضد الوحدة - (1-1)

دبا الحصن ضد النصر - (0-1)

بني ياس ضد العين - (0-3)

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