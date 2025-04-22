أحمد جعفر لمصراوي: "قررت الاعتزال وهذه وجهتي المقبلة"

كتبت-هند عواد:

أعلن أحمد جعفر لاعب دياموند الحالي والزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتزال كرة القدم وتولى تدريب الأول.

وقال أحمد جعفر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الحمدلله قررت الاعتزال "فل أوي كده"، صعدت بنادي دياموند إلى القسم الثالث ومن ثم إلى الثاني".

وقرر المندوه الحسيني رئيس نادي دياموند، تعيين الكابتن أحمد جعفر مديراً فنياً لفريق للفريق في الموسم الجديد.

وأضاف جعفر عن طموحه مع الفريق: "الحمدلله خلال سنتين سجلت من 40 لـ45 هدفا مع دياموند، وحاليل طموحي مع الفريق كمدرب الصعود للقسم الأول".

وفي عام 2023، قاد أحمد جعفر دياموند إلى القسم الثالث، بعد تصدر المجموعة الثانية بمنطقة القاهرة بالقسم الرابع برصيد 45 نقطة، وسجل جعفر 19 هدفا متصدرا قائمة هدافي فريقه.

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