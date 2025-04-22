وسام بينهم.. الأهلي يكشف تطورات إصابة خماسي الفريق قبل مواجهة صنداونز

كتب - محمد القرش:

كشف طبيب النادي الأهلي، أحمد جاب الله، آخر تطورات إصابة خماسي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة صنداونز.

وقال جاب الله في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي إن وسام أبو علي تعافى من الإجهاد في العضلة الخلفية وشارك في المران بصورة طبيعية.

وأضاف أن أشعة الرنين المغناطيسي أثبتت إصابة كريم الدبيس بجذع في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية وبدأ مرحلة التأهيل.

وأوضح أن يحيى عطية الله يواصل التأهيل من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وأردف أن كريم فؤاد في المرحلة الثالثة للتأهيل بعد عملية بناء الرباط الصليبي، وسيخضع لقياسات بدنية قريبا لتحديد موعد العودة للتدريبات الجماعية.

واختتم الطبيب أن رضا سليم يخوض المرحلة الأولى من التأهيل بعد خياطة الغضروف الداخلي للركبة.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره صنداونز يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.