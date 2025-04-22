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"منذ أزمة السعيد وفتحي".. مصدر يكشف حقيقة تجديد عقد إمام عاشور.. وسياسة الأهلي

08:57 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    إمام عاشور (1)
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي والهلال
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي والهلال
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    إمام عاشور ودونجا من نهائي كأس مصر
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    إمام عاشور من نهائي كأس مصر
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    اشتباك إمام عاشور ودونجا في السوبر الأفريقي
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور في الاحماءات (1)
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كتب - مراسل مصراوي:

نفى مصدر داخل النادي الأهلي كل الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية والتي أفادت بتواصل مسئولو المارد الأحمر مع إمام عاشور من أجل تجديد عقده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لم يتواصل أحد مع إمام عاشور من أجل تجديد عقده خلال الفترة الماضية، حيث يمتد العقد حتى عام 2027".

وأضاف المصدر: "الأهلي يتبع سياسة في ملف التجديد تم العمل بها منذ أزمة عبد الله السعيد وأحمد فتحي".

واختتم المصدر: "سوف يتم التواصل مع إمام مطلع العام المقبل لتجديد العقد، وتعديل بعض البنود المالية أيضًا".

ويلاقي الأهلي نظيره صن داونز يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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