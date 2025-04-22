بيسيرو: "طلبت تحديد مصير زيزو قبل أسبوع من مباراة ستيلينبوش"

كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، عن أزمة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أنه غير غاضب منه.

وقال بيسيرو في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "طلبت من الإدارة تحديد مصير اللاعب قبل أسبوع من مباراة ستلينبوش في الكونفدرالية خاصة وأن زيزو لم يكن في قمة تركيزه مع الزمالك، بسبب ملف تجديد عقده مع الفريق".

وأضاف: "كما أنني صاحب قرار تقسيم الفريق إلى مجموعتين لخوض التدريبات في الفترة الحالية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وهذا من أجل التركيز مع المجموعة الأساسية في الفترة الحالية خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في المسابقة، بالإضافة إلى نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز".

واختتم بيسيرو: "أرغب في التركيز مع المجموعة التي تشارك في المباريات لتجهيزها بالشكل الأنسب في ظل أهمية الفترة المقبلة ورغبتي في التتويج بكأس مصر والتمسك بأمل المنافسة على مسابقة الدوري حتى آخر مباراة، وأنا من أشرف على تدريب جميع اللاعبين رفقة أعضاء جهازي المعاون".

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