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مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن أمور متعلقة بالزمالك

07:40 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

أعلن المستشفار مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل للتحدث عن بعض الأمور التي تخص نادي الزمالك وإدارته الحالية.

ويقام المؤتمر الصحفي بمكتب مرتضى منصور الكائن في 41 شارع أحمد عرابي بالمهندسين.

وأعلن مرتضى يوم الأحد الماضي، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان مرتضى تولى رئاسة الزمالك في فترتين، الفترة الأولى من 2005 حتى 2009، والثانية من 2014 حتى 2022.

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