"رفض حضور لقاء الأهلي".. أول تعليق رسمي من الزمالك على مدرب حراس اليد

كتبت-هند عواد:

علق شريف صفوت المنسق العام لشؤون المدربين واللاعبين الأجانب بنادي الزمالك، على منشور الكرواتي ماركو ماركيس مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد.

ونشر ماركو ماركيس صورته مع أحد المشجعين، عبر خاصة "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أشكر هذا الرجل على مساعدته لي ولعائلتي على الوصول بسلام لكرواتيا رغم كونه مشجعًا للأهلي، عندما أتأكد من أن عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك".

وقال صفوت في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "ماركو ماركيس وقع على المخالصة المالية، بعد إنهاء عقده مع الزمالك بشكل ودي، النادي قام بتجهيز تذاكر الطيران للمدرب ذهابًا وإيابًا بتاريخ 30 مايو، وهو موعد نهاية التعاقد، لكن المدرب فاجأ الجميع بطلب فسخ العقد مبكراً بسبب ظروف أسرية".

وأضاف:"ماركيس طلب تعديل موعد رحيله عن مصر قبل نهاية عقده، وهو ما كان سيكلف خزينة النادي نحو 70 ألف جنيه، وهو ما رفضه النادي، مطالباً المدرب بتحمل تكلفة التعديل على نفقته الخاصة، الأمر الذي قوبل بالرفض".

وشدد: "المدرب رفض حضور مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة في نهائي كأس مصر، رغم وجوده في مصر، وهو ما تم رفعه إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".

واختتم: "يتبقى للمدرب شهر ونصف من مستحقاته المالية، سيتم صرفها بنهاية التعاقد، وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بعد تطبيق الغرامة المالية الموقعة عليه بسبب عدم وجوده في مباراة الأهلي الأخيرة بنهائي كأس مصر".

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مدرب حراس فريق اليد: حين تكون عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك



