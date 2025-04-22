الزمالك يلاقي بهتيم وديا استعدادا لمواجهة المصري

كتب - محمد القرش:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي، جوزيه بيسيرو، خوض مباراة ودية أمام فريق بهتيم يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيخوض الزمالك المباراة الودية في الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة أمام المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على 4 أشوط كي يحصل جميع اللاعبين على فرصة المشاركة في التجربة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.