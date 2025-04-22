مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
19:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

شوبير يكشف مفاجأة بشأن عودة زيزو للمشاركة مع الزمالك

06:07 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    زيزو مع الزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن عودة أحمد سيد زيزو للمشاركة في التدريبات ومباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "سألت المقربين من زيزو، عندك استعداد تدرب في الزمالك؟ قالوا من بكره، ولكن يأمنوني، هكون ضامن الناس إزاي؟".

وأضاف: "عندك نهائي الكأس ولسة 6 مباريات في الدوري، شئت أم أبيت زيزو هو 50% من الزمالك، إيه المانع من أنه يدرب ويشارك، وهو لاعب بروفيشنال يستحمل هجوم الجماهير''.

وكان مصدر "لمصراوي" كشف أن زيزو وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، وتسلم مقدم التعاقد أيضًا.

وقرر الزمالك من استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة ستيلينبوش في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التأكد من توقيعه للأهلي.

اقرأ أيضًا:

بعد خضوعه لعملية جراحية.. كهربا يساند أمح الدولي مشجع الأهلي (صورة)

تحرك من كاف تجاه طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وأورلاندو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي الزمالك توقعي زيزو للأهلي زيزو الأهلي عودة زيزو للزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان