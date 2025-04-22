شوبير يكشف مفاجأة بشأن عودة زيزو للمشاركة مع الزمالك

كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن عودة أحمد سيد زيزو للمشاركة في التدريبات ومباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "سألت المقربين من زيزو، عندك استعداد تدرب في الزمالك؟ قالوا من بكره، ولكن يأمنوني، هكون ضامن الناس إزاي؟".

وأضاف: "عندك نهائي الكأس ولسة 6 مباريات في الدوري، شئت أم أبيت زيزو هو 50% من الزمالك، إيه المانع من أنه يدرب ويشارك، وهو لاعب بروفيشنال يستحمل هجوم الجماهير''.

وكان مصدر "لمصراوي" كشف أن زيزو وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، وتسلم مقدم التعاقد أيضًا.

وقرر الزمالك من استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة ستيلينبوش في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التأكد من توقيعه للأهلي.

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