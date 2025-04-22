"هل يصح أن يذهبوا للشيوخ؟".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية حول المدربين

كتب- محمد خيري:

تحدث أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، عن ثقافة المدربين في الكرة المصرية، موجها انتقادات كبيرة لبعض المديرين الفنيين.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: "معظم المدربين في مصر ليس لهم ثقافة، لكن هناك مدربين مميزين مثل أحمد سامي وعلي ماهر ولديهم شكل وطريقة، وهناك من ليس له هوية أو شخصية".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الكرة في مصر أصبحت بالأهواء، وإذا كان لديك وكيل أو سمسار شاطر فستعمل وإذا لم يكن كذلك فلن تحصل على الفرصة".

وتساءل أحمد أبو مسلم: "هل يصح أن يذهب المدرب للشيوخ من أجل الفوز وأن يطلب الدعاء، وأن يعمل البعض على رش المياة في الملاعب ولا أعلم كيف ذلك ونحن في القرن الـ21، ومعظم المدربين المصريين ليس لديهم أي ثقافة أو دراسة".

واختتم أبو مسلم تصريحاته بالحديث مباراة الأهلي وصن داونز: "مصطفى العش قدم أداء جيدا، خاصة وأنه ليس في مركزه، لكن علامة الاستفهام الكبرى على عدم تواجد علي معلول، وكنت أتمنى أن يُقربه المدرب باصطحابه واشراكه ولو لدقائق قليلة".