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مدرب حراس فريق اليد: حين تكون عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك

04:37 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

ماركو ماركيس

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، الكرواتي ماركو ماركيس، إنه وصل إلى بلاده بعد مساعدة من مشجع أهلاوي.

وأضاف ماركيس عبر صورة نشرها رفقة المشجع عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story، اليوم الثلاثاء:"أشكر هذا الرجل على مساعدته لي ولعائلتي على الوصول بسلام لكرواتيا رغم كونه مشجعًا للأهلي".

وأتم مدرب حراس مرمى فريق الزمالك لكرة اليد تصريحاته بقوله:"عندما أتأكد من أن عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك".

يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع الكرواتي ماركو ماركيس، لتدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء نهاية العام الماضي.

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