يستعد فريق نانت لمباراة قوية أمام نظيره باريس سان جيرمان الذي ضمن التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

ويستضيف فريق نانت الذي يضم بصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد نظيره باريس سان جيرمان عند 08:45 مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من المسابقة.

ويحتل فريق نانت قبل المباراة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن ريمس صاحب المركز الثالث عشر وبفارق الأهداف عن أنجيه صاحب المركز 15.

وبفارق كذلك ثلاثة نقاط عن لوهافر الفرنسي صاحب المركز السادس عشر الذي يخوض مباراة الملحق للهروب من الهبوط ومثلها عن نادي سانت إيتان صاحب المركز 17 الذي يهبط مباشرة إلى الدرجة الثانية رفقة صاحب المركز الثامن عشر.

ويمتلك نانت ميزة هو خوضه مباراة أقل من منافسيه المباشرين وحال فوزه أمام باريس سان جيرمان سيعزز فرصه في البقاء إذا سيرفع رصيده إلى النقطة 33 ويصعد للمركز الثالث عشر بدلاً من ريمس وحال تعادله سيصل إلى النقطة 31 وسيظل بالمركز الرابع عشر.

وحال خسارته فسيظل في مركزه الرابع عشر ويكون أمامه 4 مباريات كمباريات الكؤوس عليه الفوز بها لضمن البقاء دون النظر إلى نتائج المنافسين المباشرة وبخلاف ذلك سيكون في حاجة للنظر إلى نتائج المنافسين المباشرين له.

وشارك مصطفى محمد بقميص نانت خلال الموسم الجاري بـ28 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً.

اقرأ أيضاً:

كرة سلة.. الزمالك يقترب من حسم صفقة لاعب الأهلي السابق

مدرب أورلاندو بايرتس عن مواجهة بيراميدز: "سنتوجه لمصر لتسجيل الأهداف"