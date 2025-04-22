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مدرب أورلاندو بايرتس عن مواجهة بيراميدز: "سنتوجه لمصر لتسجيل الأهداف"

03:39 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى جوزيه ريفيرو، المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، تفاؤله بقدرة فريقه على تخطي بيراميدز وانتزاع بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره أورلاندو بايرتس مساء الجمعة المقبل على ملعب الدفاع الجوي، في إياب نصف نهائي البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وقال ريفيرو في تصريحات لموقع "DFA": "نخوض مشواراً رائعاً في دوري الأبطال هذا الموسم دون أي خسارة، وهذا يمنحنا دفعة قوية قبل مواجهة العودة أمام بيراميدز".

وأضاف: "التعادل السلبي في الذهاب يجعل كل الاحتمالات قائمة، ونتوقع مباراة حماسية ومفتوحة من الطرفين، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا من أجل تحقيق هدفنا".

وختم مدرب أورلاندو بايرتس حديثه قائلاً: "سنتوجه إلى مصر بهدف تسجيل الأهداف واستغلال قاعدة الهدف خارج الأرض، وأنا واثق أننا سنشهد مواجهة قوية يوم الجمعة".

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جوزيه ريفيرو أورلاندو بايرتس دوري أبطال أفريقيا بيراميدز
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