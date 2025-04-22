كرة سلة.. الزمالك يقترب من حسم صفقة لاعب الأهلي السابق

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن اقتراب مسؤولي نادي الزمالك من حسم صفقة ضم لاعب كرة السلة الأمريكي السابق بصفوف الأهلي كيني هايز.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي عصر اليوم الثلاثاء أن الأمور اقتربت على الحسم وسيتبقى بعد ذلك تسجيل اللاعب بقائمة الفريق على أن يتواجد بعد ذلك بمصر.

كيني بدايته كانت بفريق مين ريد كلوز في بلاده خلال عامي 2010 و 2012 قبل خوض تجربة في الدوري التركي ثم السعودي ثم المجيء للدوري المصري من بوابة النادي الأهلي.

وأعلن اتحاد كرة السلة في وقت سابق جدول مباريات دور ربع النهائي الدوري الذي سيقام بنظام Best of 5 من يفوز بثلاث مباريات يتأهل إلى دور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى يوم 24 أبريل الجاري ثم تقام المباراة الثانية يوم 25 والثالثة يوم 28 وحال اللجوء لمباراة رابعة ستكون يوم 29 وحال الحاجة لمباراة خامسة حاسمة ستكون يوم 3 مايو المقبل.

مباريات دور ربع النهائي دوري السلة

الأهلي vs هليوبوليس

الزمالك vs المصرية للاتصالات

الاتحاد vs سموحة

سبورتنجvs الجزيرة

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