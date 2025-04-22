مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
19:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

كرة سلة.. الزمالك يقترب من حسم صفقة لاعب الأهلي السابق

03:33 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كيني هايز
  • عرض 5 صورة
    كيني هايز
  • عرض 5 صورة
    كيني هايز
  • عرض 5 صورة
    كيني هايز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن اقتراب مسؤولي نادي الزمالك من حسم صفقة ضم لاعب كرة السلة الأمريكي السابق بصفوف الأهلي كيني هايز.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي عصر اليوم الثلاثاء أن الأمور اقتربت على الحسم وسيتبقى بعد ذلك تسجيل اللاعب بقائمة الفريق على أن يتواجد بعد ذلك بمصر.

كيني بدايته كانت بفريق مين ريد كلوز في بلاده خلال عامي 2010 و 2012 قبل خوض تجربة في الدوري التركي ثم السعودي ثم المجيء للدوري المصري من بوابة النادي الأهلي.

وأعلن اتحاد كرة السلة في وقت سابق جدول مباريات دور ربع النهائي الدوري الذي سيقام بنظام Best of 5 من يفوز بثلاث مباريات يتأهل إلى دور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى يوم 24 أبريل الجاري ثم تقام المباراة الثانية يوم 25 والثالثة يوم 28 وحال اللجوء لمباراة رابعة ستكون يوم 29 وحال الحاجة لمباراة خامسة حاسمة ستكون يوم 3 مايو المقبل.

مباريات دور ربع النهائي دوري السلة

الأهلي vs هليوبوليس

الزمالك vs المصرية للاتصالات

الاتحاد vs سموحة

سبورتنجvs الجزيرة

اقرأ أيضًا:

مدرب أورلاندو بايرتس عن مواجهة بيراميدز: "سنتوجه لمصر لتسجيل الأهداف"

مدرب صنداونز: قادرون على إقصاء الأهلي لأننا لم نخسر في الذهاب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيني هايز الزمالك الأهلي كرة سلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدرب أورلاندو بايرتس عن مواجهة بيراميدز: "سنتوجه لمصر لتسجيل الأهداف"

إعلان

إعلان

يشمل التعليات.. مصادر تكشف تفاصيل إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري
البنك المركزي يكشف مصير العملات البلاستيكية وسر الـ10 جنيه الورقية الحديثة
ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء