مدرب صنداونز: قادرون على إقصاء الأهلي لأننا لم نخسر في الذهاب

كتب- محمد خيري:

تحدث ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق صنداونز، عن مواجهة الأهلي المقبلة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبلة.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا، يوم السبت الماضي بالتعادل السلبي دون أهداف.

قال كاردوزو في تصريحات صحفية بجنوب أفريقيا: "ما زلت أعتقد أننا قادرون على الفوز على الأهلي لأننا لم نخسر أمامه في لقاء الذهاب، وأمامنا الكثير لنقدمه من أجل التأهل".

وأضاف: "يمكننا تحقيق الفوز بفضل إيماننا بقدرتنا على تقديم أداء قوي في الملعب، وسنذهب إلى القاهرة ونتوقع مباراة مختلفة، وأيًا كان من سيتأهل، فلن يكون الفريق الآخر سعيدًا".

وتابع: "أرى أننا أفضل فريقين في أفريقيا، ومن سيتأهل سيكون قويا، وسيعاني أحدهما في النهاية، لكنني آمل أن نكون أقوياء بما يكفي حتى نستطيع التعامل مع الأمر".

وأكمل: "لقد بذل فريقنا الطبي والتقني جهدًا كبيرًا في تعافي، زواني الذي شارك في مباراة الذهاب بعد غياب طويل، ولكن من المؤكد أنه ليس جاهزًا لخوض مباراة كاملة، وإلا سيعاني على أرض الملعب".