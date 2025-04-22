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"لتطوير التعاون".. أبو ريدة يلتقي رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم

01:59 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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  • عرض 5 صورة
    هاني ابو ريدة
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة
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    المهندس هاني أبو ريدة
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عقد رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع نظيره السوداني معتصر جعفر بمقر اتحاد الكرة الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاء الاجتماع، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة عقب الجلسة، لبحث العلاقات بين الاتحادين وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة ومستقبل كرة القدم في القارة الأفريقية.

وحرص أبو ريدة عقب الاجتماع على إهداء معتصم جعفر درع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستعد منتخبا مصر والسودان للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

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معتصر جعفر هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد السوداني لكرة القدم
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