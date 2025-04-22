القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر حقيقة رفض مسؤولو نادي الزمالك سفر لاعب فريقهم أحمد حمدي إلى ألمانيا؛ لعرض حالته مجددًا على أحد الخبراء الطبيين هناك قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن حمدي كان يرغب في السفر لعرض تطورات حالته على الطبيب الذي أجرى له العملية فأخبره مسؤولو الزمالك أن القياسات والفحوصات أوضحت كل شيء وإذ كان هناك شيء يستعدي السفر لطلب أو أوصى الطبيب الألماني بذلك.

وأشار المصدر إلى أن ذلك كان قبل عودة حمدي للتدريبات مؤخرًا ولكنه أصبح حاليًا جاهزًا من الجانب الطبي ولكن الدفع به المباريات أمر يعود للمدير الفني البرتغالي للفريق بيسيرو.

وكان حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه بنهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية قبل قرابة عام.

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