هل يتولى منصب مدير الكرة؟.. مصدر يكشف حقيقة اعتزال إكرامي

كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، حقيقة اعتزال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول، بنهاية الموسم، وتوليه منصب مدير الكرة داخل الفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "شريف إكرامي لا يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، وما يرتدد في هذا الشأن عار تماما من الصحة".

وأكمل: "الحارس لديه قرار بالاستمرار في الملاعب، الموسم المقبل، والتتويج مع الفريق بالبطولات".

وأضاف: "الحديث الذي خرج عن تولي شريف إكرامي، منصب مدير الكرة في بيراميدز بداية من الموسم المقبل غير صحيح بالمرة لأنه لم يفكر في الاعتزال".

واختتم تصريحاته: "شريف إكرامي لم يناقش فكرة الاعتزال، من الأساس مع أي مسئول داخل النادي".