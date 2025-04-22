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هل يتولى منصب مدير الكرة؟.. مصدر يكشف حقيقة اعتزال إكرامي

01:21 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    شريف إكرامي لاعب بيراميدز
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    شريف إكرامي من مباراة الأهلي والترجي 2012
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    شريف إكرامي
  • عرض 11 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 11 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 11 صورة
    شريف اكرامي
  • عرض 11 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 11 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 11 صورة
    حارس الاهلي المصري شريف اكرامي يفشل في صد الكرة خلال مواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا في كرة القدم في الاسكندرية في 16 ايلول/سبتمبر 2017
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    شريف إكرامي
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كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، حقيقة اعتزال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول، بنهاية الموسم، وتوليه منصب مدير الكرة داخل الفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "شريف إكرامي لا يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، وما يرتدد في هذا الشأن عار تماما من الصحة".

وأكمل: "الحارس لديه قرار بالاستمرار في الملاعب، الموسم المقبل، والتتويج مع الفريق بالبطولات".

وأضاف: "الحديث الذي خرج عن تولي شريف إكرامي، منصب مدير الكرة في بيراميدز بداية من الموسم المقبل غير صحيح بالمرة لأنه لم يفكر في الاعتزال".

واختتم تصريحاته: "شريف إكرامي لم يناقش فكرة الاعتزال، من الأساس مع أي مسئول داخل النادي".

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شريف إكرامي اعتزال شريف إكرامي منصب مدير الكرة بيراميدز إكرامي
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