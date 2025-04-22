

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، اندهاشه من تصريحات عضو مجلس إدارة نادي الزمالك نيرة الأحمر التي تحدثت عن تفريغ فرق القلعة البيضاء وتفضل اللاعبين للأهلي بسبب الرواتب العالية.

وقال القيعي عبر قناة ناديه مساء أمس الإثنين، إنه يستغرب من الحدة التي تحدثت بها نيرة الأحمر، مشيرًا إلى أن كلامها يخالف الواقع:"أريدها أن تسأل كيف حصل الزمالك على لاعبين مثل حسن قداح من نادي الشمس، تم توجيه اللاعب للانتقال إلى الزمالك ووقتها كان هشام نصر رئيسا لاتحاد اليد، فهل من حق الاتحاد أن يوجه اللاعبين إلى الزمالك، كما أن فريق الطائرة لسيدات الزمالك الذي حقق انتصارات عديدة هذا الموسم يضم 6 لاعبات من فريق الأهلي".

وأشار رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي إلى أن نادي الزمالك على مدار تاريخه ضم 44 لاعبًا كانوا ينشطوا بالأهلي وجلبوا للقلعة البيضاء البطولات مثل: التوأم حسام وإبراهيم حسن، أيمن منصور وجمال عبدالحميد:"يجب أن تتوقفوا عن كلام تفريغ الزمالك وإذا نظرنا للوضع الحالي، فأشرف بنشرقي وإمام عاشور لم يكونا في فريق الزمالك قبل تعاقد الأهلي معهما".

وأتم القيعي تصريحاته بقوله:"هناك صفقات دخل فيها الزمالك وحصل عليها لأنه كان هو صاحب العرض الأكبر، فهذا حصل مع طارق حامد وغيره".

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