الموعد الجديد للتحقيق مع زيزو في الزمالك.. وشرط وحيد للاعب

كتب- محمد خيري:

أخطر نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول،، بموعد جديد من أجل مثوله للتحقيق مع الشؤون القانونية في النادي.

وانقطع زيزو عن تدريبات نادي الزمالك، منذ الاستبعاد من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتم تحويل اللاعب للتحقيق، ولكنه لم يحضر، ويجهز نادي الزمالك شكوى ضده لتقديمها إلى اتحاد الكرة المصري.

وجاء تحويل زيزو للتحقيق، وفقا لبيان نادي الزمالك، بسبب تصريحاته الغير دقيقة تجاه مسؤولي النادي في ملف تجديد عقده، بجانب اختراقه التحدث الإعلامي، دون الحصول على إذن من مدير الكرة عبدالواحد السيد.

وفي المقابل، أرسل نادي الزمالك للاعب، إخطار رسمي، بضرورة الحضور إلى التحقيق في موعد جديد، وهو الأحد 27 أبريل الحالي، داخل نادي الزمالك.

وفي المقابل، كشف مصدر مقرب من اللاعب، أنه لا يمانع من حضور التحقيق، ومن بعده العودة للتدريبات، حتى نهاية عقده، ولكنه بشرط إصدار بيان من المجلس يضمن تأمين سلامته، من الجماهير، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرا.