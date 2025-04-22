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"القلم هيكون أقل".. تعليق ناري من عدلي القيعي بشأن صفقة زيزو للأهلي

12:12 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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  • عرض 17 صورة
    زيزو
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    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زيزو مع الزمالك (7)
  • عرض 17 صورة
    زيزو مع الزمالك (4)
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 17 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 17 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 17 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 17 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 17 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 17 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 17 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

رد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تصريحات مسئولي نادي الزمالك، بشأن انتقال لاعبي الأبيض إلى الأهلي وآخرهم أحمد سيد زيزو الذي يرفض تجديد عقده مع الأبيض.

وقال عدلي القيعي في تصريحات على قناة النادي الأهلي: "في كرة القدم، الزمالك ضم 44 لاعبا على مدار التاريخ كانوا يلعبون في الأهلي، وهناك بطولات حصل عليها الزمالك بفضل نجومه السابقين مثل أيمن منصور وجمال عبدالحميد والتوأم حسام وإبراهيم حسن، يجب أن تتوقفوا عن كلام تفريغ الزمالك".

وتابع: "إذا نظرنا للوضع الحالي، فأشرف بنشرقي وإمام عاشور لم يكونا في فريق الزمالك قبل تعاقد الأهلي معهما".

وأضاف: "هناك صفقات دخل فيها الزمالك وحصل عليها لأنه كان هو صاحب العرض الأكبر، فهذا حصل مع طارق حامد وغيره".

واختتم تصريحاته: "أقدر أن الصفقة هتضايقكم لو زيزو انتقل إلى الأهلي ولكن لو زيزو ذهب إلى الخارج (القلم هيكون أقل)".

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