مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
19:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

"غياب الزمالك وتواجد بيراميدز".. فيفا يعلن إيقاف قيد 5 أندية مصرية

11:14 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    الزمالك
  • عرض 8 صورة
    الزمالك
  • عرض 8 صورة
    الزمالك
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    الزمالك
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في بيان رسمي خلال الساعات الماضية، آخر مستجدات ملف الأندية المصرية الممنوعة من القيد، موضحًا أن هناك 8 قضايا مرفوعة ضد أندية مصرية، تسببت في حظرها من تسجيل لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، نتيجة نزاعات قانونية لم تُحل بعد.

وأكد «فيفا» أن 5 أندية مصرية تخضع حاليًا لعقوبة إيقاف القيد، وهي: الإسماعيلي، إيسترن كومباني، بيراميدز، فاركو، وأسوان.

وذكر البيان أن عدد القضايا المرتبطة بقرارات منع القيد وصل إلى 8، بعد إضافة قضية جديدة ضد كل من نادي الإسماعيلي ونادي أسوان، لتصبح خريطة القضايا كالتالي:

أسوان: قضيتان

الإسماعيلي: قضيتان

إيسترن كومباني: قضيتان

بيراميدز: قضية واحدة

فاركو: قضية واحدة


وفيما يخص نادي بيراميدز، أوضح الاتحاد الدولي أن منعه من القيد جاء على خلفية أزمة تتعلق باللاعب النيجيري الشاب صامويل أوجو، المعار إلى نادي الجونة، بعد فشله في إصدار جوازه الإلكتروني عبر منصة «فيفا».

وحمّل «فيفا» نادي بيراميدز المسؤولية الكاملة عن هذا الإخفاق، ما أدى إلى إدراجه ضمن الأندية الموقوفة عن تسجيل الصفقات، لحين تسوية المشكلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك بيراميدز الاتحاد الدولي لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

البنك المركزي يكشف مصير العملات البلاستيكية وسر الـ10 جنيه الورقية الحديثة
ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء