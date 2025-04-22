"غياب الزمالك وتواجد بيراميدز".. فيفا يعلن إيقاف قيد 5 أندية مصرية

كتب- محمد عبدالهادي:



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في بيان رسمي خلال الساعات الماضية، آخر مستجدات ملف الأندية المصرية الممنوعة من القيد، موضحًا أن هناك 8 قضايا مرفوعة ضد أندية مصرية، تسببت في حظرها من تسجيل لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، نتيجة نزاعات قانونية لم تُحل بعد.

وأكد «فيفا» أن 5 أندية مصرية تخضع حاليًا لعقوبة إيقاف القيد، وهي: الإسماعيلي، إيسترن كومباني، بيراميدز، فاركو، وأسوان.

وذكر البيان أن عدد القضايا المرتبطة بقرارات منع القيد وصل إلى 8، بعد إضافة قضية جديدة ضد كل من نادي الإسماعيلي ونادي أسوان، لتصبح خريطة القضايا كالتالي:

أسوان: قضيتان

الإسماعيلي: قضيتان

إيسترن كومباني: قضيتان

بيراميدز: قضية واحدة

فاركو: قضية واحدة



وفيما يخص نادي بيراميدز، أوضح الاتحاد الدولي أن منعه من القيد جاء على خلفية أزمة تتعلق باللاعب النيجيري الشاب صامويل أوجو، المعار إلى نادي الجونة، بعد فشله في إصدار جوازه الإلكتروني عبر منصة «فيفا».

وحمّل «فيفا» نادي بيراميدز المسؤولية الكاملة عن هذا الإخفاق، ما أدى إلى إدراجه ضمن الأندية الموقوفة عن تسجيل الصفقات، لحين تسوية المشكلة.