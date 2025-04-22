"كل المباريات كؤوس".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية للجماهير

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد حسن مكي لاعب الزمالك السابق، أن الفريق قادر على المنافسة على حصد بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، موجهًا رسالة قوية لجماهير القلعة البيضاء.

وقال مكي في تصريحات لـ برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "الزمالك قادر على تحقيق بطولة الدوري، ويجب أن تكون كل المباريات المقبلة مثل مباريات الكؤوس".

وتابع: "على لاعبي الزمالك أن يقاتلوا في كل مبارياتهم وعدم النظر لنتائج المنافسين، والزمالك دائمًا بمن حضر وأي 11 لاعب قادر على تحقيق آمال الفريق الذي يتولى تدريبه مدرب مميز مثل بيسيرو".

وأشاد مكي بجماهير الزمالك معتبرها: "هم أقوى وأوفى جماهير رأيتها في حياتي، لعبت في أندية كثيرة لكن قيمة الزمالك دائمًا مختلفة بفضل جماهيره الذين يتواجدون بجوار الفريق في المواقف الصعبة قبل المواقف الإيجابية".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.