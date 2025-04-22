"مفيش فلوس سافر على حسابك".. الغندور يفجر مفاجأة بما حدث مع لاعب الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور السبب الحقيقي وراء تأخر مشاركة أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة، رغم تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب أحمد حمدي كان يستعد للسفر إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية إضافية والاطمئنان على الجراحة التي أجراها سابقًا في الرباط الصليبي، إلا أن تأخر خطوة السفر تسبب في تأجيل عودته الرسمية للمباريات.

وأشار إلى أن أحمد حمدي تواصل مع عدد من مسؤولي الزمالك في أكثر من مناسبة، من أجل توفير تكاليف السفر، إلا أنه فوجئ برد غير متوقع، حيث أُبلغ بأن النادي يمر بضائقة مالية، وعليه أن يتحمل نفقات السفر بنفسه.

وأكد الغندور أن اللاعب يخشى من التعرض لمصير مشابه لزميله محمود حمدي "الونش"، الذي سبق وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وهو ما يجعله مترددًا في العودة السريعة للمباريات دون التأكد الكامل من سلامته.

واختتم، رغم مشاركة أحمد حمدي في التدريبات الجماعية، إلا أن قرار دخوله قائمة الفريق أو المشاركة في المباريات لا يزال مؤجلًا، لحين حصوله على الضوء الأخضر بعد الاطمئنان الكامل على حالته الطبية من خلال الفحوصات التي كان من المقرر أن يجريها خارج مصر.