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فتح الله يكشف عبر مصراوي تفاصيل تعاقده مع النجمة اللبناني

10:39 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمود فتح الله
  • عرض 6 صورة
    محمود فتح الله
  • عرض 6 صورة
    محمود فتح الله
  • عرض 6 صورة
    محمود فتح الله
  • عرض 6 صورة
    محمود فتح الله
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كتب ـ أحمد شاكر:

كشف محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز السابق، تفاصيل تعاقده مع نادي النجمة اللبناني كمدير فني للفريق.

وقال فتح الله، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء:"سأتوجه إلى لبنان وسأتمم الاتفاق على كافة التفاصيل والفريق متبقي له ١٣ مباراة ويحتل المركز الخامس ، والفارق بينه وبين متصدر الترتيب ١٠ نقاط، وأتمنى أن تكون بداية موفقة".

وأضاف المدرب العام لنادي بيراميدز:"النجمة اللبناني نادي كبير ويمتلك جمهور كبير ووفي سبق و أن تعاملت معهم كما أنهم حصلوا على بطولة الدوري الموسم الأخير".

وأتم فتح الله تصريحاته بقوله:"أتمنى أن نظهر بشكل جيد ونتائج الفريق تتحسن وأن ننافس على اللقب الموسم المقبل، هذا الكيان يستحق أن يكون في مكانة كبيرة".

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محمود فتح الله نادي بيراميدز نادي النجمة اللبناني
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