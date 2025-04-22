كيف يفكر الأهلي في حل أزمة الظهير الأيسر بكأس العالم للأندية؟



(مصراوي)

يبحث مسؤولو النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفهم بظهير أيسر في ظل المشكلة التي يعاني منها الفريق بالمركز.

الأهلي يضم في مركز الظهير الأيسر كلا من: التونسي علي معلول، المغربي يحيى عطية الله، بالإضافة إلى كريم الدبيس، لكن يعمل مسؤولو القلعة الحمراء على البحث خلال الفترة الجارية عن ظهير الأيسر.

يأتي هذا في ظل عدم عودة علي معلول من الإصابة بالمستوى الذي كان عليه قبل الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة بجانب عدم الاستقرار على مستقبل يحيى عطية الله مع الفريق؛ إذ يتواجد حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة من نادي سوتشي الروسي، مع وجود بند أحقية الشراء، بالإضافة لصغر سن الدبيس صاحب الـ21 عامًا وحاجته لاكتساب الخبرة.

ويستعد الأهلي لظهور مهم في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025؛ إذ تضم مجموعة القلعة الحمراء أندية إنتر ميامي الأمريكي، سانتوس البرازيلي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.

يوسف بلعمري

ارتبط اسم الأهلي بالظهير الأيسر الدولي بصفوف الرجاء المغربي يوسف بلعمري، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه يوم 30 يونيو المقبل.

لكن سيواجه الأهلي مشكلة حال رغبته في التعاقد مع صاحب الـ 26 عاما، فبحسب صحيفة المنتخب المغربية اللاعب لن ينتقل إلى أي نادٍ آخر حال وصول عرض رسمي بسبب موقف رئيس الرجاء المؤقت عبد الله بيرواين، الذي قرر تقديم استقالته، وكذلك انتخاب رئيس جديد في العام المقبل ورفضه رحيل أي لاعب حتى يتم ذلك.

هذا يأتي في وقت الأهلي لن ينتظر به حتى يوم 30 يونيو بسبب مشاركته بكأس العالم للأندية.

يانيس زواوي

ارتبط اسم الأهلي كذلك باللاعب الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية ويلعب بنادي لوهافر يانيس زواوي.

صاحب الـ26 عاما، وُلد في فرنسا وخاض عدة تجارب هناك حتى انتقل بالانتقالات الصيفية الماضية لنادي لوهافر الفرنسي.

خاض اللاعب بقميص لوهافر في الموسم الحالي 16 مباراة صنع خلالها هدفين بواقع 1035 دقيقة لعب.