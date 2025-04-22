بيراميدز يعترض على موعد نهائي كأس مصر أمام الزمالك

كتب ـ أحمد شاكر

قال مصدر إن مسؤولي نادي بيراميدز تقدم بشكل رسمي على موعد نهائي بطولة كأس مصر الذي سيلتقي به نظيره الزمالك يوم 20 مايو المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن اعتراض بيراميدز يأتي لوجود مباراة في بطولة الدوري أمام نظيره بتروجت يوم 17 مايو قبل ثلاثة أيام من نهائي الكأس الذي سيعقبه 4 أيام نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو بايرتس مساء يوم الجمعة 25 أبريل في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وينافس بيراميدز حالياً على 3 بطولات وهم: "الدوري المصري إذ يحتل يتصدر جدول المسابقة وكأس مصر التي وصل فيها للدور النهائي، ودوري أبطال أفريقيا.

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