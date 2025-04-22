"أحدهم بديل زيزو".. هل تسعف عودة المصابين الزمالك في المرحلة الحاسمة من الموسم؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ينتظر فريق الزمالك مرحلة حاسمة من مسيرته بالموسم الجاري الذي ودعّ خلاله بطولة الكونفدرالية من دور ربع النهائي كما خسر في بدايته لقب السوبر بركلات الترجيح أمام غريمه الأهلي.

الزمالك ينتظره نهائي بطولة كأس مصر أمام نظيره بيراميدز يوم 20 مايو المقبل الغائب عن خزائنه منذ موسم 2020/2021 حين حصد اللقب على حساب نظيره الأهلي بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وينتظر لاعبو القلعة البيضاء كذلك 6 مباريات ضمن منافسات المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري والتي يمتلك فرصًا للتتويج به الغائب عن خزائنه منذ موسم 2021/2022.

الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني ـ في ظل غموض موقف النقاط الثلاثة من الحسم ـ وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز المتصدر المنتظر لهما مباراة سويًا.

يأتي هذا في وقت فقد به الزمالك أبرز نجومه أحمد سيد زيزو المنقطع عن حضور التدريبات بحسب بيان رسمي صادر عن ناديه وهو ما أثر على فريقه في بطولة الكونفدرالية التي ودعها مبكرًا بجانب بطولة كأس عاصمة مصر.

وحاول المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، بيسيرو، الاعتماد على لاعب فريقه ناصر ماهر لتعويض غياب زيزو ولكنه لم ينجح في ذلك إذ طالب اللاعب بالالتزام بمركزه كلاعب خط وسط مهاجم.

وشهدت الحصة التدريبية للزمالك مساء يوم أمس الإثنين انتظام الجناح الأيمن التونسي بصفوف الفريق أحمد الجفالي الذي يعقد عليه الجهاز الفني بقيادة بيسيرو وكذلك جماهير ومسؤولو القلعة البيضاء في أن يكون قادرًا على شغل الفراغ بمركز أحمد سيد زيزو.

وكذلك عاد لاعب خط الوسط أحمد حمدي الذي غاب لقرابة عام بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة نهائي الكونفدرالية في مايو الماضي.

ويستعد حمدي للعودة تدريجيًا للمشاركة مع الزمالك بالمباريات خلال الفترة المقبلة كما اقترب محمد عواد من التعافي من الإصابة التي لحقت به في الركبة لينتظر جماهير الأبيض أن تكون عودة المصابين بمثابة تدعيمات للفريق بالمرحلة الحاسمة من المسابقة.

اقرأ أيضًا:

وكيل بيسيرو يكشف حقيقة طرد بيسيرو من فندق الإقامة

مصدر يوضح لمصراوي موقف إبراهيم عادل من مباراة بيراميدز و أورلاندو