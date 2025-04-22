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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

08:00 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    جيمس مكاتي لاعب مانشستر سيتي
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    الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي
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كتب - محمد الميموني:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونعرض لكم في السطور التالية جدول مواعيد مباريات يوم الثلاثاء كالتالي:

كأس رابطة مصر

إنبي ضد حرس الحدود الساعة 7 مساء على أون تايم سبورت.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا الساعة 9 مساء على بي إن سبورت HD1.

الدوري الإسباني

برشلونة ضد مايوركا الساعة 9:30 مساء على بي إن سبورت HD3.

فالنسيا ضد اسبانيول الساعة 7 مساء على بي إن سبورت HD3.

الدوري الفرنسي

نانت ضد باريس سان جيرمان الساعة 8:45 مساء على بي إن سبورت HD4.

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مواعيد مباريات اليوم موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا
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