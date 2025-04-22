مصدر يوضح لمصراوي موقف إبراهيم عادل من مباراة بيراميدز و أورلاندو

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر فرص اللاعب إبراهيم عادل في المشاركة مع بيراميدز خلال مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو بايرتس مساء يوم الجمعة 25 أبريل في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء الإثنين، إن اللاعب سيخضع غدا الثلاثاء، لاختبار طبي على عضلة السمانة لتحديد موقفه من مباراة أورلاندو.

وأضاف المصدر ذاته:"إبراهيم حالته جيدة ولكن مشاركته في مباراة العودة ضد أورلاندو لا تزال غير محددة، وسيتأكد الجهاز الطبي لبيراميدز من موقف إبراهيم عادل النهائي بعد الاختبار الطبي".

وشارك إبراهيم عادل بقميص بيراميدز خلال الموسم الجاري بـ 27 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع مثلها خلال 2033 دقيقة لعب.

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